Vlaamse Bende-speurders: "Wij hebben nooit gemanipuleerd"

Bron: vtmnieuws.be - Belga 0 De Vlaamse speurders van het parket van Dendermonde die midden jaren tachtig het onderzoek naar de Bende van Nijvel voerden, pikken het niet dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gisteren liet uitschijnen dat het onderzoek is gemanipuleerd. Ze vinden dat ze met de recente onthullingen vals beschuldigd worden, zegt hun advocaat Walter Damen in de journaals van VTM Nieuws en VRT.

Volgens de speurders insinueert Geens dat zij het hebben gemanipuleerd. Het gaat over de vondst van wapens en spullen van de Bende in het kanaal Brussel-Charleroi, in 1986.

Na de laatste Bende van Nijvel-overval in Aalst op 9 november 1985 zag een getuige hoe mannen zakken in het water gooiden nabij het Hellend Vlak van Ronquières. Dat was vlak bij het bos van Houssière (op de grens van Waals-Brabant en Henegouwen) waar een uitgebrande Golf GTI van de Bende was aangetroffen. Het parket van Nijvel zocht oppervlakkig in het kanaal, maar vond niets. De speurders van de Delta-cel deden dat in 1986 grondiger, met succes.

Mozkito Freddy Troch leidde als onderzoeksrechter de Delta-cel van Dendermonde, in 1986 belast met het onderzoek naar de Bende-raid in Aalst. In 1990 werd het onderzoek hem onttrokken. Een beslissing van toenmalig justitieminister Melchior Wathelet sr. (PSC) die nooit echt gemotiveerd werd.

Er werden zakken wapens aangetroffen die Bende-feiten van 1982 en 1983 konden linken aan de overvallen van 1985. Toch brachten Franse experts in 2012 aan het licht dat de zakken pas enkele weken en geen jaar in het water lagen.

"Politici en andere mensen nemen standpunten in in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek en dat wordt verkocht als waarheid", aldus Walter Damen. "Wij vragen om enige voorzichtigheid aan de dag te leggen. We vragen respect voor het geheim van het onderzoek."