Vlaamse Belastingdienst vorderde vorig jaar 1,4 miljoen euro van kansspelinrichtingen TTR

04 augustus 2020

16u30

Bron: belga 0 Als gevolg van controles inzake de belasting op spelen en weddenschappen vorderde de Vlaamse Belastingdienst vorig jaar een extra bedrag van 1,46 miljoen euro van kansspelinrichtingen, waarvan 214.405 euro aan boetes. Dit jaar gaat het voorlopig om respectievelijk 133.423 euro en 19.043 euro. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) op een schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove (sp.a).

De Vlaamse Belastingdienst, die vorig jaar deze bevoegdheid overnam van de Federale Overheidsdienst Financiën, controleert kansspelinrichtingen ter plaatse en voert daarnaast ook nog administratieve controles uit op niet-aangifte of de correctheid van de aangifte. Vorig jaar werden 2.090 controles ter plaatse uitgevoerd, waarbij in 20 gevallen onregelmatigheden werden vastgesteld. In 2020 was dat tot dusver het geval bij 7 van de 435 uitgevoerde controles.

Volgens de huidige regels is de Vlaamse Belastingdienst enkel bevoegd voor online kansspelen als de server opgesteld staat in het Vlaams Gewest en is er geen mogelijkheid om belastingen te heffen als deze elders staat. "Enkel de federale wetgever kan wijzigingen aanbrengen aan het lokalisatiecriterium", aldus Diependaele.

Overtredingen op de Kansspelwet die de Vlaamse Belastingdienst vaststelt, worden steeds doorgegeven aan de federale Kansspelcommissie die bevoegd is voor overtredingen van de Kansspelwet.