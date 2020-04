Vlaamse bedrijven produceren vier miljoen mondmaskers per week: “We kunnen volledige Belgische bevolking voorzien van masker” HLA

14 april 2020

13u42 0 Van Heurck en ECA, twee Belgische bedrijven, starten samen de productie op van chirurgische mondmaskers en FFP2-mondmaskers in eigen land. Binnenkort zullen zij tot vier miljoen chirurgische mondmaskers per week kunnen produceren. Minister Philippe De Backer (Open Vld) is tevreden: “Op deze manier kunnen we indien nodig de volledige Belgische bevolking van hoogwaardige chirurgische maskers voorzien”, klinkt het in een persbericht.

De komende weken zullen vier machines voor de productie van chirurgische mondmaskers geïnstalleerd worden. Elke machine kan 45 miljoen maskers per jaar produceren. In totaal gaat het over 190 miljoen chirurgische mondmaskers per jaar, of ongeveer vier miljoen per week. “We proberen de productie nu zo snel als mogelijk op te starten en onderzoeken de verschillende opties voor de toelevering en productie van de grondstoffen. Daarbij kijken we zeker ook naar andere Belgische bedrijven”, laten Van Heurck en ECA weten.

“Knap staaltje Belgisch ondernemerschap”, reageert minister De Backer (Open Vld). “Ik ben tevreden dat de Belgische productie zo goed vooruitgaat. Op die manier zijn we zeker van kwaliteit. Dat is belangrijk, voor iedereen die het coronavirus bestrijdt.” Er zullen volgens de minister voldoende mondmaskers geproduceerd worden om de volledige Belgische bevolking van hoogwaardige chirurgische maskers te voorzien, “indien dat nodig zou blijken”. De minister is bovendien al in gesprek met bpost voor de distributie van de maskers. “Als het nodig blijkt, zullen we heel snel kunnen schakelen", aldus De Backer.

Ruilhandel

De bedrijven hebben ook al een FFP2-machine aangekocht, waarmee ze over enkele weken 10 miljoen FFP2-maskers per jaar zullen kunnen produceren in ons land.

Minister De Backer wil bovendien een ruilhandel opzetten met Nederland, waar op dit moment wel al FFP2-maskers worden geproduceerd, maar nog geen chirurgische maskers. “Op die manier geven we met België en Nederland opnieuw het goede voorbeeld door samen te werken binnen de Europese Unie”, zegt De Backer.

Lees ook: ‘Minister van mondmaskers’ Philippe De Backer op de rooster: “Als je iedereen moet ontslaan die nu fouten maakt, blijft er niemand over” (+)