Vlaamse bedrijven moeten nog strikter sorteren kv

31 mei 2018

19u24

Bron: Belga 2 Vanaf vrijdag 1 juni zijn de Vlaamse bedrijven verplicht om folies, harde plastics en piepschuim apart te sorteren. Met die selectieve inzameling wil Vlaanderen de plasticverontreiniging terugdringen, meldt afvalstoffenmaatschappij OVAM vanavond.

Tot nu toe waren bedrijven verplicht om 18 soorten afval selectief in te zamelen. Daar komen nu de plastics bij, omdat OVAM daar nog heel wat potentieel ziet. Het Vlaamse agentschap deed een sorteeranalyse van de bedrijfsafvalstoffencijfers van het jaar 2016, waaruit bleek dat 10 tot 15 procent van het bedrijfsrestafval bestaat uit kunststoffen. De totale hoeveelheid bedrijfsrestafval bedroeg 1.080.000 ton.

Via de selectieve inzameling van folies, harde plastics en piepschuim wordt het mogelijk om de recyclagecijfers te verbeteren. De hoeveelheid bedrijfsafval uit 2016 die een tweede leven kreeg via hergebruik, recyclage, compostering of gebruik als nieuwe grondstof bedroeg 77 procent.