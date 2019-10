Vlaamse bakkers kwaad op Delhaize voor "misleidende" broodreclame ADN

22 oktober 2019

16u16

Bron: Belga 0 Beroepsvereniging Bakkers Vlaanderen is niet opgezet met de campagne "Brood, maar dan beter" van supermarktketen Delhaize. "De indruk wordt gewekt dat zij de voorvechters zijn van vers brood, maar het meest verse brood komt van de ambachtelijke bakker", klinkt het.

De beroepsvereniging van Vlaamse ambachtelijke bakkers vindt dat de nieuwe campagne doet uitschijnen dat enkel bij Delhaize brood zonder bewaarmiddelen wordt gemaakt. "Niets is minder waar: onze ambachtelijke bakkers maken al jaren broden zonder toegevoegde bewaarmiddelen", zegt directeur Bruno Kuylen.

Er is niets verser dan een brood van de ambachtelijke bakker, stelt de federatie. "Een brood wordt bij onze bakkers niet alleen ter plaatse afgebakken en verkocht, onze bakkers maken en kneden vakkundig hun deeg zelf om het nadien ook nog ter plaatse af te bakken en te verkopen. Verser kan dus niet. Bovendien heeft het brood van onze bakker door zijn lokale verankering een zeer lage ecologische voetafdruk. Een kwaliteitsvol en klimaatvriendelijk brood: daarvoor moet je bij je lokale ambachtelijke bakker zijn."

Volgens Kuylen is het zeker mogelijk dat de campagne van Delhaize gericht is op de vergelijking met andere supermarkten en niet met de lokale bakkers. "Maar dat blijkt niet uit de reclame. Uit onze achterban kwam reactie, dus zagen we ons genoodzaakt om te reageren." De vereniging hoopt dan ook dat Delhaize de campagne aanpast. Een klacht bij bijvoorbeeld de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) is voorlopig nog niet aan de orde.