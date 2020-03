Vlaamse autokeuringen hervatten controles van bedrijfsvoertuigen JG

25 maart 2020

10u27

Bron: Belga 14 De Vlaamse autokeuringscentra voorzien vanaf woensdag weer een beperkte dienstverlening voor bedrijfsvoertuigen (+3,5 ton) en prioritaire voertuigen. Ook de herkeuringen van alle voertuigen zullen weer uitgevoerd worden. De keuringen zijn wel enkel mogelijk na afspraak. De duurtijd van deze maatregelen is afhankelijk van de evolutie van de coronacrisis, zo meldt Goca Vlaanderen, de groepering van de Vlaamse erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs. GOCA besliste vorige week omwille van de coronacrisis de keuringsstations te sluiten.

Voor alle voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart en 1 maand na de einddatum van de noodmaatregelen door het coronavirus wordt de termijn voor keuring met vier maanden verlengd.

Net als voor de personenwagens is de verlenging van die termijn ook voor bedrijfsvoertuigen en prioritaire voertuigen van toepassing. De keuringscentra voorzien nu dus wel de mogelijkheid om bedrijfsvoertuigen (+3,5 ton) en prioritaire voertuigen te keuren. Alle soorten keuringen voor bedrijfsvoertuigen kunnen uitgevoerd worden, maar een periodieke keuring zal enkel uitgevoerd worden als de geldigheid van het keuringsbewijs binnen de acht kalenderdagen komt te vervallen of indien de geldigheid van het keuringsbewijs vervallen is.

Keuringen die tijdens de periode van de noodmaatregelen niet uitgevoerd worden zijn tweedehandskeuringen, eerste en periodieke keuringen van personenwagens en voertuigen van minder dan 3,5 ton, keuringen na ongeval, oldtimerkeuringen, homologatiekeuringen en validatieprocedures en periodieke keuringen van landbouwvoertuigen.

Veiligheid garanderen

De beperkte hervatting van de keuringen laat volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) toe om de logistiek verder te laten werken. “Deze keuringen kunnen niet uitgesteld worden omdat anders de veiligheid in het gedrang komt van belangrijke maatschappelijke en economische activiteiten. Dan denken we bijvoorbeeld aan de noodzakelijke logistieke transporten naar voedingswinkels en zorginstellingen”, aldus de minister.

De vakbonden gaven dinsdag al te kennen ongerust te zijn over het gevaar dat de controleurs van de keuringscentra lopen om besmet te raken met het coronavirus. De minister geeft aan daar begrip voor te hebben, maar benadrukt dat GOCA Vlaanderen maatregelen uitgewerkt heeft die in feite strenger zijn dan de regels opgelegd door Volksgezondheid.

Meer info via de website van GOCA Vlaanderen.