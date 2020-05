Vlaamse autokeuring wil einde maken aan roetfilterfraude JTO

21 mei 2020

11u06

Bron: Belga 0 De Vlaamse autokeuringssector wil zo snel mogelijk PN-technologie of deeltjestellers inzetten. Enerzijds om roetfilterfraude bij dieselwagens tegen te gaan, anderzijds voor de vermindering van fijn stof. Dat meldt GOCA Vlaanderen, de Groepering van de Vlaamse erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs. Maar Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) wil eerst wachten op Europese richtlijnen, zo bericht VRT NWS.

De autokeuringssector kan met de huidige roettest onmogelijk vaststellen of een roetfilter al dan niet correct functioneert. Om fraude bij roetfilters te kunnen detecteren, voerde GOCA daarom in 2017 en 2018 een studie uit in opdracht van het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2019 bleek daaruit dat de zogenaamde PN-meter of deeltjesteller een antwoord biedt. “Deze nieuwe technologie meet het aantal deeltjes fijn stof per kubieke cm en meet zo de exacte uitstoot”, aldus GOCA. “De technologie van de actuele opaciteitsmeting focust zich daarentegen op roetuitstoot en minder op fijnstofdeeltjes, uitgestoten door een modern dieselvoertuig met roetfilter. Daarom is de opaciteitsmeting moeilijk in staat om een verwijderde roetfilter te detecteren.”

GOCA wijst op het belang van een goed werkende roetfilter die niet onrechtmatig wordt verwijderd. Kleine fijnstofdeeltjes zijn immers zeer schadelijk voor de gezondheid en het leefmilieu.

De invoering van de deeltjesteller - in de fraudebestrijding tegen verwijderde roetfilters bij dieselvoertuigen - levert bovendien een vermindering op van de totale fijnstofuitstoot met meer dan 36 procent, blijkt uit de studie.

Die studie levert ook een volledig implementatiedossier af en laat minister Lydia Peeters toe de uitrol van de nieuwe fijnstofmeting te realiseren, klinkt het nog. “Ze voorziet opties en voorstellen zoals een specifiek technologieneutraal lastenboek voor de deeltjesteller, testprocedures en een beoordelingscriterium om de huidige roetmeting (via de opaciteitstest) te vervangen door deze deeltjestestmeting”, aldus GOCA.

Minister Peeters besliste echter om het wetgevend kader niet langer uit te werken en te wachten op Europese richtlijnen, bericht VRT NWS vandaag. Dat lichtte de minister ook al toe in het Vlaams parlement op 30 april.