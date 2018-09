Vlaamse Auteursvereniging wil benoeming Mia Doornaert als voorzitter VFL ongedaan maken TT

De Vlaamse Auteursvereniging, de belangenvereniging van en voor Vlaamse auteurs, vraagt de Raad van State om de vernietiging van de benoeming van Mia Doornaert tot voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren. De benoeming zou volgens de VAV onwettig zijn omdat Doornaert niet door de nieuwe raad van bestuur is voorgedragen. Dat maakt VAV-voorzitter Matthijs de Ridder bekend.

Op 13 juli droeg Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) columniste en oud-journaliste Mia Doornaert voor als opvolgster van Jos Geysels bij het Vlaams Fonds voor de Letteren. Volgens de VAV gaat het om een onwettige handeling.

"Deze kandidaat werd immers niet voorgedragen door de nieuwe raad van bestuur van het Fonds zoals het decreet voorschrijft. De Vlaamse Auteursvereniging zal de vernietiging vragen van dit benoemingsbesluit", luidt het. De advocaat van de VAV, meester Paul Bekaert, zal een procedure instellen bij de Raad van State.

De Vlaamse regering is er echter van overtuigd dat ze de geijkte procedure heeft gevolgd. Het is "finaal" de regering die de voorzitter benoemt. "Dat kan op voordracht van de raad van bestuur, maar de Vlaamse regering neemt uiteindelijk altijd de beslissing", is de redenering.

Het mandaat van Doornaert ging in op 1 september.