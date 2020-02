Vlaamse ambtenaren nemen vaker vrijwillig ontslag: “Overheid zal competitiever moeten worden” HLA

24 februari 2020

09u19

Bron: Belga 1 Het aantal vrijwillige ontslagen bij de Vlaamse overheid is de voorbije vijf jaar tijd verdubbeld. Dat schrijft De Standaard op basis van cijfers van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). De Vlaamse overheid voelt blijkbaar de gevolgen van de concurrentieslag op de krappe arbeidsmarkt, klinkt het.

Vorig jaar namen 393 Vlaamse ambtenaren vrijwillig ontslag, blijkt uit cijfers die Somers vrijgaf na een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid en partijgenoot Tom Ongena. In 2014 waren dat er slechts 188. Dezelfde tendens geldt voor ontslagen met onderlinge toestemming. Dat aantal steeg van 76 in 2014 naar 253 in 2019. De Vlaamse overheid voelt blijkbaar de gevolgen van de concurrentieslag op de krappe arbeidsmarkt, klinkt het. "Dit wijst erop dat ook de overheid competitiever zal moeten worden", zegt Ongena.

Somers werkt intussen aan een uitdoofscenario voor de vaste statutaire benoemingen bij de Vlaamse overheid, om de omslag te maken naar een flexibel systeem met contractuelen. Op dit moment is ongeveer 70 procent van de meer dan 28.600 Vlaamse ambtenaren vastbenoemd. Somers gaat daarover nog overleggen met de overheidsvakbonden. Het uitdoofscenario voor vaste benoemingen ligt daar gevoelig.