Vlaamse ambtenaren lokale besturen vragen opslag en kondigen staking aan HA

01 oktober 2018

11u57

Bron: Belga 0 Het personeel van de lokale besturen in Vlaanderen legt woensdag het werk neer. Dat kondigen de vakbonden aan in een mededeling.

Ze voeren die dag in de vorm van een 'Bal van de Burgemeester' een symbolische actie voor het gebouw van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) om opslag te eisen. Het gaat om het personeel van de steden en gemeenten, OCMW's en provincies.

Tweedracht

"Bij de meeste overheden zijn er in het verleden al aanpassingen geweest op de loonschalen, maar bij ons is een lineaire loonsverhoging geleden van 1993. Daarnaast sluiten we normaal gezien om de twee jaar een sectoraal akkoord af, maar ook dat is intussen van 2008 geleden", legt Willy Van Den Berge, federaal secretaris ACOD LRB, uit.

Wat de zaak net iets complexer maakt, is dat er vanuit Vlaanderen via het Vlaams interprofessioneel akkoord wel nog altijd koopkrachtmiddelen worden voorzien, maar enkel voor het verzorgend personeel, wat neerkomt op ongeveer een derde van het personeel, gaat Van Den Berge verder. De bonden eisen dat aan die tweedracht een einde komt en er voor iedereen een aanpassing wordt voorzien.

"Eerste aanzet"

De actie van overmorgen vindt plaats om 10.30 uur en is volgens Van Den Berge een eerste, beperkte, actie. "Het is een eerste aanzet. We zullen zien welk vervolg we hieraan koppelen", aldus de bonden, die verdere acties dus niet uitsluiten.

Afgelopen vrijdag had nog een grote ambtenarenstaking plaats in Brussel. Duizenden ambtenaren verzamelden toen om de nieuwe regeling van de ziektedagen aan te klagen.