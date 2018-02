Vlaamse agent die door het lint gaat tegen Ierse toeristen wordt niet gestraft Jeffrey Dujardin

12 februari 2018

08u23

Bron: Eigen berichtgeving 193 De agent die te zien is op een filmpje waarin hij Ierse toeristen bedreigd, is niet gestraft door zijn oversten. In het filmpje, dat op enkele Britse sites en op YouTube circuleert, is te zien hoe de man twee Engelstaligen en hun 6-jarig kindje bedreigd. "Mocht het van mij afhangen, ik schoot jullie in het hoofd", aldus de man.

De man in kwestie is een agent bij de lokale politie van Turnhout, zo leert navraag. Hij is niet gestraft voor de bedreigingen in het filmpje, maar de korpsleiding erkent wel dat zijn taalgebruik fout was. De ruzie vond vorige week plaats op een camping in Kasterlee.

De bal ging aan het rollen toen afgelopen weekend het filmpje ging circuleren op Britse sites en op YouTube. "Mocht het van mij afhangen, ik schoot jullie in het hoofd. Dat zou ik willen doen. Jullie denken dat jullie hier alles mogen", zegt de geagiteerde politieagent terwijl hij schietgeluiden maakt. De discussie gaat verder, anderhalve minuut lang, waarin de andere partij beweert 270 euro betaald te hebben. De agent reageert bruut: "Je hebt ze niet betaald, jullie komen hier en denken dat jullie hier alles mogen", zegt hij.

Op het einde van het filmpje hoor je een man zeggen, “Je hebt uw mening, maar je mag dit niet zeggen, je bent een politieagent”, waarop de politieagent kwaad reageert, “Ik volg de wet bij mensen die de wet volgen, jullie respecteren niks.”

Er zou nog een ander filmpje opgedoken zijn, dat volgt op het andere waarbij de 'Ierse travellers' de agent confronteren met zijn uitspraken, maar daarover is weinig bekend.