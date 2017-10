Vlaamse actrices getuigen: "Regisseur wilde de seksscène wel eens apart met mij repeteren" TT

09u56

Bron: Het Nieuwsblad 0 Photonews/Guy Kokken Ella-June Henrard en Charlotte De Bruyne. Ook in Vlaanderen komen steeds meer actrices naar buiten met verhalen en getuigenissen over seksuele intimidatie en toespelingen door producenten en regisseurs op tv- en filmsets. Actrices ­Ella-June Henrard (24) en Charlotte De Bruyne (27) zeggen in Het Nieuwsblad allebei al last gehad te hebben van regisseurs die met hen naar bed wilden.

Dat seksuele intimidatie en foute opmerkingen in de mediawereld geen uniek Amerikaans gegeven zijn, kon u gisteren al in onze krant lezen, toen televisiemaker Tim Van Aelst vertelde dat hij onlangs nog een acteur tot de orde heeft moeten roepen op de set. En in 'Van Gils en Gasten' getuigden deze week nog actrices Anemone Valcke en Marijke Pinoy over de foute cultuur op Vlaamse tv- en filmsets.



Ook de jonge actrices Ella-June Henrard en Charlotte De Bruyne kunnen er van meespreken. Henrard kun je kennen van de films Bo en Het Engelenhuis, en de tv-series Wat Mannen Willen en ­Generatie B. Vanaf januari is ze op Eén te zien in de nieuwe reeks van Bart De Pauw, It's Showtime.



"In een productie liep alles goed, tot we twee weken aan het draaien waren", getuigt Henrard. "De regisseur sms'te me dat ik het goed gedaan had, en ik voelde me geflatteerd. Maar hij bleef maar sms'en. Uiteindelijk stuurde de man ook dat hij met mij naar bed wilde."

Lees ook George Clooney ontkent beschuldiging van ER-actrice

Een soortgelijk verhaal vertelt Charlotte De Bruyne, actrice in de reeks Vriendinnen en de film Flying Home. "Ook ik kreeg van een regisseur al te horen dat hij de seksscène met mij wel eens apart zou repeteren. Of mannen die overduidelijk minutenlang naar mijn borsten staren, en me vervolgens véél te lang knuffelen en betasten bij wijze van begroeting."