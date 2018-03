Vlaams visserschip komt in aanvaring met cargoschip in Frankrijk jv

21 maart 2018

13u48

Bron: belga 3 Een Vlaamse vissersvaartuig is gisteren in aanvaring gekomen met een Maltees cargoschip in Franse wateren. Dat bevestigt het maritiem reddings- en coördinatiecentrum. Het Vlaams schip kon intussen weer veilig en wel in Zeebrugge aanmeren. De Franse autoriteiten voeren het onderzoek en zorgen voor de berging van het Maltese cargoschip.

De twee schepen botsten gisteren in de vooravond in de buurt van het Franse Cherbourg. Het ging om het Vlaamse vaartuig Z121 Deborah en het Maltese cargoschip Britannica Hav. De Britannica, die staal vervoerde, maakte door de aanvaring slagzij en kwam ondersteboven te liggen in het water. Het schip bleef wel drijven aan het oppervlak.

Op het Vlaamse schip zaten zes opvarenden. Een bemanningslid raakte lichtgewond. De opvarenden konden wel aan boord blijven en terugkeren naar Zeebrugge. Daar kwamen ze vanochtend veilig en wel aan. Op de Britannica zaten zes opvarenden. Ze zijn met een reddingshelikopter naar een Frans ziekenhuis gebracht. Eén persoon was onderkoeld.

De Franse autoriteiten hebben de reddingsactie in handen genomen. Belgische inbreng was niet nodig. Frankrijk zorgt ook voor berging en houdt de pollutie in de gaten. De uitstroom blijft beperkt, want er was niet veel olie aan boord van het schip. Gevaar voor pollutie in Belgische wateren is er dus zeker niet, ook gezien de afstand tussen het ongeval en België. Wat de oorzaak was, is nog niet duidelijk.