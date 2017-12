Vlaams Verkeerscentrum: “Dit is zwaarste filejaar ooit” Brecht Herman

10u07

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belga Nog nooit was het fileleed in november zo zwaar als de voorbije maand. Het Vlaams Verkeerscentrum twijfelt er dan ook niet meer aan. “2017 gaat de geschiedenis is als het zwaarste filejaar ooit op Vlaamse snelwegen.”

U heeft de jongste weken met recht en reden zitten vloeken achter het stuur, want dit was de zwaarste novembermaand ooit. Dat bevestigt het Vlaams Verkeerscentrum aan onze redactie. “Na de vele problemen van gisteravond klokken we af op een filezwaarte van 916”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx.

Dat getal is een score die berekend wordt op basis van de impact van files. November 2016 scoorde 861 punten. “De voorbije maand was ook de drukste van het jaar. Er stond op een werkdag gemiddeld 179 kilometer file op Vlaamse snelwegen.”

Hoewel het jaar er nog niet opzit, is de conclusie nu al duidelijk. “Dit wordt het zwaarste filejaar ooit. Nog nooit hadden files zo'n grote impact op ons leven als in 2017.” Voor de komende weken is er wel beterschap in zicht. “December is traditioneel iets rustiger, omdat heel wat mensen vakantie nemen.”