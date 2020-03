Vlaams Patiëntenplatform bezorgt Vlaamse ziekenhuizen 165 tablets voor coronapatiënten JG

25 maart 2020

11u19

Bron: Belga 10 Het Vlaams Patiëntenplatform doneert 165 tablets aan Vlaamse ziekenhuizen, zodat coronapatiënten die er behandeld worden contact kunnen houden met het thuisfront.

"We hopen dat patiënten die vanwege het coronavirus geïsoleerd worden, op die manier nauw contact kunnen houden met familie en vrienden. Een ziekte zoals Covid-19 heeft niet alleen een fysieke, maar ook een mentale impact op patiënten. Steun krijgen van familie en vrienden is in zo'n omstandigheden waardevol", aldus Ilse Weeghmans, directeur van het in Heverlee gevestigde Vlaams Patiëntenplatform, dat meer dan 115 patiëntenverenigingen overkoepelt.

Verschillende woonzorgcentra hebben initiatieven genomen om de isolatie van hun bewoners te doorbreken met tablets. Het Leuvense WZC Booghuys bijvoorbeeld heeft per afdeling een tablet voorzien. Dat is ook het geval met het WZC Herfstvreugde in Londerzeel. Wegens de coronacrisis is in woonzorgcentra zoals bekend geen bezoek meer toegelaten.