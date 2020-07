Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) wil meer bevoegdheden naar Vlaanderen: “Lot van de Vlaming veel meer in handen te nemen” LH

11 juli 2020

11u18 3 Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) heeft in een 11 juli-gesprek met Jan De Meulemeester van Vlaamsparlement.tv teruggeblikt op de coronacrisis. Daarnaast had ze ook een politieke boodschap. Ze wil de vijf befaamde resoluties van 1999, waarin de Vlaamse Parlementsleden pleitten voor een volledige overdracht van de personenbelasting, van onder het stof halen en actualiseren.



“Mensen wachten op antwoorden over wat er allemaal verkeerd gegaan is, tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus", zegt Homans ook. Maar ze wil van de moeilijke coronatijden ook gebruik maken om vooruit te kijken. “Het is belangrijk om met het Vlaams parlement het lot van de Vlaming veel meer in handen te nemen.”

De Vlaams parlementsvoorzitter wil de vijf befaamde resoluties uit 1999 (waarin onder meer sprake is van een overheveling van de personenbelasting) van onder het stof halen en actualiseren. “De federale onderhandelaars hebben gezegd dat ze toewerken naar 21 juli”, aldus Homans. “Het is ook belangrijk om over die bevoegdheden te spreken.” Volgens Homans is daarvoor het momentum aangebroken. “Iedereen beseft dat er van alles is misgelopen. Door homogene en coherente bevoegdheidspakketten hadden we veel problemen kunnen voorkomen.”

Moeten we daaronder een oproep aan Open Vld en CD&V verstaan om een Vlaams front te vormen? “Eigenlijk is het een oproep aan iedereen die aan de onderhandelingstafel zit.” Homans wil de bevoegdheden “op niveaus brengen waar ze thuis horen en het dichtst liggen bij de mensen. Iedereen die het goed voor heeft met de Vlamingen en Franstaligen kan geen genoegen nemen met de status quo.”

