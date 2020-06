Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld) haalt uit naar coalitiepartner N-VA : “Woordbreuk” mvdb

12 juni 2020

20u24

Bron: Instagram - Belga 20 Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld) haalt in een video op sociale media uit, nu haar partijgenoot Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers is teruggefloten over zijn plannen om “academische en sensibiliserende praktijktesten” uit te voeren. Met het gebruik van het woord ‘praktijktesten’, ging Somers in tegen de lijn van N-VA. El Kaouakibi spreekt van “woordbreuk” en “politici die partijbelangen en persoonlijke belangen boven burgerbelangen plaatsen.”



“Ik heb jullie teleurgesteld”, steekt het Open Vld-parlementslid van wal waarbij ze zich richt tot haar Instragram-volgers. “Ik had jullie een belofte gedaan te strijden tegen racisme, tegen discriminatie, tegen haat, voor gelijkheid en voor evenwaardigheid. Ik wist dat die moeilijk zou worden, want die strijd komt niet iedereen goed uit. Dat is gebleken. Even heb ik niet opgelet, waardoor ik jullie teleurgesteld heb. Dat is mijn fout en daarover voel ik me ongelooflijk slecht.”

“Telkens weer worden mijn constructieve voorstellen geblokkeerd binnen de meerderheid. Want ik wil in mijn strijd durven afwijken van de harde grens tussen meerderheid en oppositie. Maar ook dat wordt mij kwalijk genomen, door dezelfde partij die gisteren in 'Terzake’ publiekelijk het woord brak.”



Tijdens de bespreking van de anti-racismeresolutie in het Vlaams Parlement nam El Kaouakibi het nog op voor het compromis dat was gesloten. Toen de oppositie fulmineerde dat er geen praktijktesten in de tekst voorkwamen, antwoordde ze: “Dit is maar een begin. Er is veel mogelijk, laat ons vertrouwen hebben in de regering die hiermee aan de slag moet gaan.”

Hypocrisie

Twee dagen later is haar teleurstelling als felle verdediger van de praktijktesten groot. “Ik leg me niet neer bij woordbreuk en hypocrisie. Bij politici die partijbelangen en persoonlijke belangen boven burgerbelangen plaatsen”, zegt ze vrijdag. “Het compromis dat we hebben gesloten opende eindelijk een deur om die strijd te erkennen, een kans. Het akkoord dat er was, dat is er nu niet meer. De kleine hoop die er was, die is er nu niet meer. Een gegeven woord is er nu niet meer.”

Zonder de partij te noemen, laat El Kaouakibi er geen twijfel over bestaan dat N-VA voor de praktijktesten is gaan liggen. “Het akkoord dat ik zelf het voordeel van de twijfel gaf, werd nauwelijks een dag later onderuit gehaald. Ook al probeert één persoon (Bart Somers, red.) in de regering er toch nog iets van te maken.”

Oppositie

Tot slot roept ze op om de voorstellen van de oppositie rond praktijktesten goed te keuren. “Er liggen nog steeds twee voorstellen van de oppositie klaar in het parlement. De spoedbehandeling is weggestemd, de voorstellen niet. Ik roep hen op om door te zetten. Ik roep ook de leden van de meerderheid die het wel menen op om door te zetten. Ik zal doorzetten, mijn verkozen stem hebben ze.”

