Vlaams parlementslid Schiltz opgepakt met Bengaals vuur: "Ik raapte pijl op uit bezorgdheid" SPS

11 juli 2018

11u37

Bron: Belga 0 Op de Dageraadplaats in Antwerpen is gisteravond Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) kort aangehouden omdat hij zwaaide met Bengaals vuur. "Ik reageerde in een reflex van bezorgdheid om het brandgevaar", zegt hij.

Ongeveer 4.000 toeschouwers keken op de Dageraadplaats in de Antwerpse Zurenborgwijk naar de WK-match tussen België en Frankrijk. Na afloop werden, ondanks waarschuwingen van de Antwerpse politie, meerdere Bengaalse vuurpijlen aangestoken.

Willem-Frederik Schiltz, Vlaams parlementslid en districtraadslid in Antwerpen, werd kort aangehouden omdat hij een vuurpijl vasthield. Naar eigen zeggen raapte hij die op omdat hij de pijl zag branden naast een vuilnisbak. "In een reflex van bezorgdheid voor het brandgevaar heb ik die pijl opgeraapt en rondgekeken waar ik ermee naartoe moest. Uiteraard had ik zelf geen pijl bij", reageert Schiltz.

Volgens het parlementslid stak hij de pijl boven de hoofden van de omstaanders, toen hij niet meteen zag waar hij ermee naartoe moest. Toen er zich een cirkel van supporters rond hem vormde, liet Schiltz zich even meeslepen door de emoties van het moment, geeft hij wel toe.

Daarop werd Schiltz even bestuurlijk aangehouden. Er hangt hem ook een GAS-boete boven het hoofd. "Omdat ook ik bezorgd was voor het brandgevaar begrijp ik uiteraard het terechte optreden van de politie en sta ik achter het verbod op dergelijk vuurwerk. Een eventuele GAS-boete zal ik dan ook meteen betalen", laat hij nog weten.

Op de Dageraadplaats werden in totaal acht mensen bestuurlijk aangehouden. De aansteker van het Bengaals vuur kon ontkomen.