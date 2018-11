Vlaams parlementslid Christian Van Eyken vrijgelaten voor sabotage moordonderzoek Wouter Hertogs

09 november 2018

10u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Vlaams parlementslid en oud-burgemeester van Linkebeek Christian Van Eyken en zijn echtgenote zijn vrijgelaten na verhoor. Het pasgetrouwde koppel moet zich vanaf maandag verantwoorden voor de moord op de toenmalige echtgenoot van de vrouw en werd gisteren opgepakt voor verhoor. Ze werden urenlang ondervraagd in een onderzoek naar de mogelijke sabotage van het moordonderzoek.

Enkele maanden geleden werd een dvd met bewijsmateriaal in het moordonderzoek vernield. Het parket opende een gerechtelijk onderzoek en ging gisteren over tot de ondervraging van de twee moordverdachten. “Er zijn verschillende verhoren uitgevoerd”, zegt Denis Goeman van het Brusselse parket. “Voorlopig is er niemand in verdenking gesteld. De twee werden na verhoor vrijgelaten.”

De toenmalige echtgenoot van Van Eykens nieuwe vrouw werd in 2014 dood terug gevonden in zijn appartement aan zee. Hij kwam om het leven door een kogel in het hoofd. Op camerabeelden was te zien hoe Van Eyken het appartement binnenstapt en even later samen met zijn nieuwe echtgenote het appartement verlaat.