Exclusief voor abonnees

Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V) scherp voor zijn partij: “Wij moeten toch niet het aanhangwagentje van Open Vld zijn?”

Esther De Leebeeck

25 september 2020

13u47

0

Federaal minister Pieter De Crem (CD&V) bracht het vorige week al publiek en nu is ook Bart Dochy (CD&V), burgemeester van Ledegem en Vlaams volksvertegenwoordiger, niet mals voor de koers van zijn partij. Dat CD&V in een federale regering - lees: een Vivaldi-coalitie - stapt zonder Vlaamse meerderheid, gaat voor hem te ver. En hij is zeker niet de enige CD&V-burgemeester met die mening. Een moeilijke positie voor voorzitter Joachim Coens.