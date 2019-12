Vlaams Parlementsleden gaan op hotel wegens treinstaking mvdb

19 december 2019

08u54

Bron: Knack 8 Om de mogelijke hinder van de 24 urenstaking op het spoor tegen te gaan, konden de verkozenen van het Vlaams Parlement afgelopen nacht - op kosten van het parlement - overnachten in een hotel in de buurt van het halfrond, zo meldt Knack. Fractievoorzitters vreesden anders dat er te veel parlementsleden niet op tijd aanwezig konden zijn voor het begrotingsdebat dat om 9 uur is gestart.

De beslissing is genomen door het Uitgebreid Bureau, waarin de fractievoorzitters van N-VA, CD&V, Open Vld, sp.a en Groen afspraken maken over de werking van het parlement. Het is niet duidelijk hoeveel volksvertegenwoordigers de nacht hebben doorgebracht op hotel.



Jos D’Haese, fractieleider van PVDA, zetelt niet in het Uitgebreid Bureau. Hij zegt luidens Knack dat de factuur van de overnachting moet worden doorgestuurd naar de fracties. Bij Vlaams Belang is te horen dat wie voor de overnachting kost, deze zelf zal moeten betalen.



In het verleden gebeurde het wel vaker dat verkozenen bleven overnachten, omdat het begrotingsdebat vaak meerdere dagen in beslag nam. Dat is sinds eind november teruggebracht naar één dag.

