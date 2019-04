Vlaams Parlement zet licht op groen voor regeling digitale meter ADN

03 april 2019

21u02

Bron: Belga 0 Het Vlaams Parlement heeft de aanpassingen aan het Energiedecreet die nodig zijn voor de invoering van de digitale meter vandaag goedgekeurd. Oppositiepartijen Groen, sp.a en Vlaams Belang onthielden zich bij de stemming.

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement sloten onlangs een politiek akkoord over de uitrol van de digitale meter.

Eigenaars van zonnepanelen die voor eind 2020 geplaatst worden, zullen tot vijftien jaar na de ingebruikname in het oude systeem, met de terugdraaiende teller, kunnen blijven. Concreet zullen ze een afrekening krijgen gebaseerd op de combinatie van een virtueel terugdraaiende teller op alles - dus ook op het distributietarief - en een prosumententarief, om de netkosten te financieren.



Eigenaars kunnen ook kiezen voor een nieuwe tariefstructuur die de VREG zal uitwerken. Daarbij worden nettarieven aangerekend op basis van de stroom die mensen effectief op het net zetten of eraf halen. In dat geval zal de (virtueel) terugdraaiende teller op het deeltje van het distributienettarief, alsook het prosumententarief, verdwijnen.

Kritiek

De Vlaamse energieregulator Vreg toonde zich erg kritisch over de regeling. Volgens de Vreg is er sprake van mogelijke discriminatie tussen eigenaars van zonnepanelen en is er ook sprake van een bevoegdheidsoverschrijding, omdat enkel de regulator zeggenschap heeft over het distributienettarief.

Minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) en de indieners van het voorstel weerleggen die kritiek van de Vreg en zijn ervan overtuigd dat de uitgewerkte regeling een solide juridische basis heeft.