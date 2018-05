Vlaams Parlement veroordeelt geweld in Gaza, Groen en sp.a onthouden zich bij stemming rvl

16 mei 2018

19u57

Bron: Belga 0 Het Vlaams Parlement veroordeelt het recente geweld aan de grens tussen Gaza en Israël. In een voorstel van resolutie, dat woensdag is goedgekeurd in het Vlaams Parlement, wordt aangedrongen op een "internationaal onpartijdig onderzoek" naar het geweld en wordt aan de Europese Unie gevraagd een "actieve bemiddelende rol" te spelen. Oppositiepartijen sp.a en Groen onthielden zich bij de stemming. Zij wilden graag verder gaan in de tekst. Vlaams Belang keurde de resolutie wel mee goed.

Het geweld van de voorbije dagen aan de grens van de Gazastrook met Israël werd de afgelopen dagen al vanuit verschillende hoeken veroordeeld, onder meer door Vlaams minister-president Geert Bourgeois en premier Charles Michel. Die laatste drong ook aan op een internationaal onderzoek naar het geweld.

In een spoedresolutie die woensdag in het Vlaams Parlement werd goedgekeurd, veroordeelt ook het Vlaamse halfrond het geweld. Het parlement vraagt een internationaal en onpartijdig onderzoek en roept de EU op een "actieve bemiddelende rol" op te nemen "om tot een duurzame vrede in de regio te komen".

Volgens hoofdindiener Karim Van Overmeire (N-VA) is het de hoogste tijd voor een "duurzame en vreedzame oplossing waarbij Hamas het bestaansrecht van Israël erkent en waarbij Israël akkoord gaat met een tweestatenoplossing."