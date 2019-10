Vlaams Parlement veroordeelt formeel de Turkse inval in Syrië, “toetredingsonderhandelingen EU met Turkije stopzetten” ADN

16 oktober 2019

19u17

Bron: Belga 5 Het Vlaams Parlement vraagt de onmiddellijke stopzetting van het Turkse offensief in Noord-Syrië. Het parlement dringt aan op een terugtrekking van het Turkse leger uit de regio. Dat staat in een resolutie die het Vlaams Parlement vandaag heeft goedgekeurd. Enkel oppositiepartijen PVDA en Vlaams Belang onthielden zich bij de stemming. In de goedgekeurde resolutie wordt er verder voor gepleit de EU-toetredingsonderhandelingen met Turkije momenteel stop te zetten en de Europese pre-toetredingssteun voor Turkije te schrapen.

Het Vlaams Parlement veroordeelt unisono de Turkse inval in Noord-Syrië. "De Turkse inval leidt enkel tot een verdere escalatie van geweld, met vele burgerslachtoffers en een toenemende instabiliteit van de regio tot gevolg. Ook een mogelijke hergroepering en heropleving van IS dreigt", zegt N-VA-parlementslid Karl Vanlouwe. "Het geweld moet stoppen en humanitaire hulp bij de Koerden moet gegarandeerd worden", aldus Vanlouwe.

Geen plaats in EU

Hij nam het voortouw voor een resolutie in het Vlaams Parlement. In die resolutie wordt niet alleen de Turkse invasie zelf veroordeeld, maar wordt ook gesteld dat er voor Turkije momenteel geen plaats is in de EU. Daarom moeten de jarenlange toetredingsonderhandelingen met Turkije stopgezet worden. De tekst gaat nog een stapje verder, en vraagt ook de onmiddellijke schrapping van de pre-toetredingssteun aan Turkije. Die steun loopt op tot honderden miljoenen euro per jaar.

De resolutie dringt er verder bij de Vlaamse regering op aan om op federaal, Europees en internationaal niveau stappen te zetten om de escalatie van het geweld te stoppen en de toegang van humanitaire hulp te garanderen. "Internationale waarnemers moeten zo snel mogelijk toegang krijgen tot de regio en we dringen aan op een hervatting van de vredesgesprekken, met inbegrip van een Koerdische vertegenwoordiging", luidt het.

Een tweede resolutie van het Vlaams Belang over dezelfde kwestie, werd weggestemd. In die resolutie werd gepleit voor een "definitief einde" aan de EU-gesprekken met Turkije en aan de "subsidiestromen" richting Turkije.