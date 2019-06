Vlaams Parlement stelt beslissing over voordrachten bij Unia uit LH

24 juni 2019

16u49

Bron: Belga 2 Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft nog geen beslissing genomen over de verdeling van de vier 'Vlaamse' zitjes in de raad van bestuur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia. Op vraag van Open Vld-fractieleider Bart Somers komt er een nota over de manier waarop de andere parlementen kandidaten voordragen. Op 15 juli volgt een nieuwe vergadering.

Vandaag raakte bekend dat Vlaams Belang in principe een zitje krijgt in de nieuwe raad van bestuur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia. Die raad van bestuur bestaat uit 21 zitjes, waarvan er vier aangeduid worden door het Vlaams Parlement. Door haar grotere electorale gewicht neemt Vlaams Belang één van die vier zitjes over van Open Vld. Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens liet vandaag ook verstaan dat zijn partij van plan is dat zitje op te eisen.



De kwestie werd maandag besproken op het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement, maar werd daar vrij snel doorgeschoven naar de volgende vergadering op 15 juli. Open Vld-fractieleider Bart Somers heeft namelijk een achtergrondnota opgevraagd om na te gaan hoe andere parlementen hun kandidaten selecteren. Bedoeling is om de kwestie op 15 juli opnieuw te bespreken in het Uitgebreid Bureau.