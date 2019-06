Vlaams Parlement opent deuren voor 67 nieuwe leden kg

12 juni 2019

11u38

Bron: Belga 0 Het Vlaams Parlement organiseert vandaag een welkomstdag voor de nieuwe parlementsleden. Het Vlaamse halfrond verwelkomt in totaal 67 nieuwe leden, ruim de helft van de in totaal 124 leden. Voor 43 van de 67 nieuwelingen is het de allereerste keer dat ze een parlementair mandaat opnemen. Volgende week dinsdag is er de officiële installatievergadering van het parlement. Dan leggen de 124 verkozen parlementsleden de eed af en wordt (in principe) ook het Bureau samengesteld.

Terwijl N-VA-voorzitter Bart De Wever onder de waterlijn op zoek is naar coalitiepartners voor een nieuwe Vlaamse regering, was het vandaag voor tientallen nieuwe Vlaamse verkozenen een soort 'eerste schooldag' in het Vlaams Parlement.



De nieuwe parlementsleden krijgen vandaag informatie over de politieke en praktische werking van het Vlaams Parlement. De nieuwelingen worden onder meer getrakteerd op een uitleg van griffier Martine Goossens, op een rondleiding door de gebouwen en op een bezoek aan het Bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement.

Helft

In totaal verwelkomt het Vlaams Parlement 67 nieuwe leden. Dat is meer dan de helft van het totaal. Van die 67 nieuwelingen zijn er 34 vrouwen en 33 mannen.



Voor 43 nieuwe leden is het ook de allereerste keer dat ze in een parlement zetelen. Vijf leden hebben eerder al in het Vlaams Parlement gezeteld en dertien parlementsleden zaten eerder al eens in de Kamer of in het Brussels Parlement.

Vlaams Belang

De twee grootste partijen, N-VA en Vlaams Belang, zijn goed voor het grootste aantal nieuwelingen. Zeker bij Vlaams Belang zijn er een pak nieuwe gezichten. De partij springt van 6 naar 23 zetels. Van die 23 zaten enkel Chris Janssens, Stefaan Sintobin en Anke Van dermeersch de voorbije legislatuur ook al in het Vlaamse halfrond. Dat halfrond verwelkomt ook een volledig nieuwe fractie, namelijk de PVDA, die op 26 mei vier zitjes veroverde.