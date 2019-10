Vlaams parlement ontruimd na bommelding tijdens bespreking begroting

08 oktober 2019

Het Vlaams parlement in Brussel is rond 14.30 uur ontruimd na een bommelding, die binnenliep tijdens de bespreking van de begroting van de nieuwe regering-Jambon. De discussie is tijdelijk opgeschort. Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) neemt de bommelding ernstig.