Vlaams Parlement moet vrijdag zonder begrotingscijfers stemmen over regering: “Hallucinant” Stavros Kelepouris

02 oktober 2019

12u48

Bron: De Morgen 0 Het Vlaams parlement stemt vrijdag over het vertrouwen in de Vlaamse regering. Eén probleem: het moet dat zonder cijferwerk doen, schrijft De Morgen. Pas volgende week worden de begrotingstabellen verwacht. “Hallucinant” klinkt het bij de oppositie.

Vanmiddag houdt minister-president to be Jan Jambon zijn regeerverklaring in het Vlaams parlement. Vrijdag volgt dan het parlementair debat, waarna de parlementsleden van de meerderheid hun vertrouwen zullen geven aan de plannen van de nieuwe regering. Ze zullen dat echter moeten doen zonder te weten of die ook budgettair haalbaar zijn: tabellen met de begrotingscijfers worden pas tegen volgende week verwacht.

Dat is een stuk later dan de gewoonte is, wordt toegeven in de entourage van de nieuwe regering. Een en ander heeft vertraging opgelopen omdat ook de onderhandelingen deze week langer aansleepten dan verwacht werd.

Bij de oppositiepartijen wordt vol onbegrip gereageerd. “Gênant”, noemt sp.a-parlementslid Bruno Tobback het uitstel bij De Morgen. “Normaal is er al een regering in juli. Nu duurt het tot begin oktober, en dan zijn ze nog maar half klaar. Ofwel zijn ze niet zeker dat de rekening klopt. Op deze manier is het moeilijk om de verklaringen van de minister-president serieus te nemen.”

Dezelfde verontwaardiging bij Groen. “Gaan we nu echt discussiëren over een beleid waarvan we de begroting niet kennen? Dat is hallucinant”, zegt fractieleider Björn Rzoska.

“De regering kijkt naar boven, naar Scandinavië, maar handelt zoals het zuiden en zoals Wallonië”, klinkt het bij VB-fractieleider Chris Janssens. “De septemberverklaring is al een oktoberverklaring geworden, en nu zijn er nog geen cijfers. En straks moeten we daarover stemmen. Het is zoals koken zonder peper en zout: dat kan nooit goed zijn.”

Investeringsregering

De zoektocht naar een sluitende begroting was een van de belangrijkste redenen dat een regeerakkoord in de laatste rechte lijn onverwacht langer op zich liet wachten. Of de budgettaire plannen ook kloppen, zullen de volksvertegenwoordigers niet kunnen nagaan voor ze hun vertrouwen moeten geven aan het parlement. Concrete cijfers waren amper te vinden in het regeerakkoord, en ook de gedetailleerde tabellen zullen dus nog niet beschikbaar zijn. Nochtans is dat cruciaal om de haalbaarheid van de doelstellingen te evalueren. Zonder cijfers vaart het parlement in feite blind bij de beoordeling van het regeerakkoord.

De nieuwe Vlaamse bewindsploeg wil een echte investeringsregering zijn, zo klonk het eerder deze week. Er moeten scholen gebouwd worden, de weginfrastructuur is toe aan modernisering, de wachtlijsten in de zorg moeten weggewerkt. Dat kost handenvol geld. Aan de inkomstenzijde zorgen onder meer de jobbonus en de verlaagde registratierechten bij de aankoop van een woning ervoor dat flink minder geld binnenkomt. Vanaf 2021 wil de regering ook aanknopen met een begroting in evenwicht. Voor 2020 wordt er op een tekort gerekend.

Jambon I wil bijvoorbeeld 120.000 nieuwe jobs creëren. Die hebben een dubbel positief effect: werkende mensen consumeren meer en doen de economie bloeien, en wegen minder zwaar op het sociaal vangnet. Het effect daarvan op de begroting wordt door regeringen wel eens overschat. De federale regering-Michel – met daarin dezelfde Vlaamse partijen – rekende zich al rijk met de maatregelen uit de jobsdeal die ze in de zomer van 2018 bereikte, nog voor die maatregelen in wetteksten gegoten waren.