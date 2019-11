Vlaams Parlement maakt komaf met traditionele meerdaagse begrotingsmarathon PVZ

22 november 2019

16u36

Bron: Belga 0 Het Vlaams Parlement heeft beslist om het traditionele begrotingsdebat niet langer te spreiden over twee of meer dagen, maar om de hele begrotingsbespreking samen te ballen tot één dag. Dat wordt dan donderdag 19 december. Volgende maandag buigt het Uitgebreid Bureau van het parlement zich over een voorstel waarin sprake is van in totaal zes uur spreektijd die grotendeels verdeeld wordt volgens de grootte van elke fractie.

Elk jaar in december buigt de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement zich over de begroting. De 124 parlementsleden trekken zich dan twee of meer dagen terug onder de glazen koepel van het Vlaams halfrond om er elk aspect van de Vlaamse begroting te bespreken. Maar er gaan al langer stemmen op om te sleutelen aan die formule van meerdaagse parlementaire marathonsessies.

Het Vlaams Parlement heeft nu beslist om het begrotingsdebat te beperken tot één dag, meer bepaald donderdag 19 december.

Volgende maandag 25 november buigt het Uitgebreid Bureau van het parlement zich nog over de verdeling van de spreektijd per fractie. Het voorstel is dat elke fractie 20 minuten krijgt voor de algemene bespreking en dat elke fractie daarnaast een zakje tijd krijgt naargelang de grootte van de partij.

In totaal is zes uur spreektijd voorzien. Concreet zou de grootste fractie N-VA 80 minuten spreektijd krijgen, de kleinste fractie PVDA 25 minuten. Bedoeling is dat beurtelings een meerderheidsfractie en een oppositiefractie aan het woord komen en dat in afnemende orde van grootte. Concreet: N-VA, Vlaams Belang, CD&V, Groen, Open Vld, sp.a en PVDA.