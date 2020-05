Vlaams Parlement kiest voor ad hoc commissie om coronabeleid door te lichten, niet voor onderzoekscommissie HLA

27 mei 2020

20u09

Bron: Belga 0 Er komt in het Vlaams Parlement geen onderzoekscommissie naar de aanpak van de coronacrisis in de Vlaamse woonzorgcentra. Wél komt er een bredere ad hoc commissie die het Vlaamse coronabeleid tegen het licht moet houden en die voorstellen moet doen voor het post-coronatraject. Dat heeft het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement woensdag beslist. Oppositiepartij PVDA, die in een motie had aangedrongen op een onderzoekscommissie , reageert ontgoocheld. Oppositiepartij Vlaams Belang spreekt zelfs van een "doofpotoperatie".

De uiterst linkse oppositiepartij PVDA had eerder deze week een motie ingediend om in het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie op te richten naar de manier waarop de Vlaamse regering de coronacrisis in de woonzorgcentra heeft aangepakt. Maar zo'n onderzoekscommissie, waarbij een commissie dezelfde mogelijkheden heeft als een onderzoeksrechter, komt er niet. Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft woensdag wel beslist een ad hoc commissie op te richten. Dat voorstel kreeg niet alleen de steun van de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld, maar ook van oppositiepartijen Groen en sp.a.

De ad hoc commissie krijgt de taak om het Vlaamse coronabeleid tegen het licht te houden en een post-coronatraject uit te stippelen. De commissie komt onder het voorzitterschap van Groen. De commissie zal hoorzittingen met experts kunnen organiseren en moet ten laatste tegen eind 2020 klaar zijn. Nadien, ten laatste in januari 2021, volgt een themadebat in de plenaire van het parlement. Het Uitgebreid Bureau kan beslissen om de opdracht van de commissie te verlengen.

Ik begrijp dat de meerderheidspartijen schrik hebben en dat bepaalde potjes gedekt moeten blijven. Wij gaan de onderste steen boven halen. We willen weten wat er is misgelopen en wie verantwoordelijk is. Jos D’Haese, fractieleider PVDA

PVDA betreurt dat niet gekozen is voor een onderzoekscommissie. Fractieleider Jos D'Haese: "Ik begrijp dat de meerderheidspartijen schrik hebben en dat bepaalde potjes gedekt moeten blijven. Wij gaan de onderste steen boven halen. We willen weten wat er is misgelopen en wie verantwoordelijk is. Het is overduidelijk dat er fouten zijn gemaakt. Ook oppositiepartij Vlaams Belang vindt dat er beter een onderzoekscommissie was opgericht. Volgens Vlaams Belang-parlementslid Filip Dewinter komt de keuze voor een ad hoc-commissie neer op een "doofpotoperatie".

In een crisis die het hele land plat legde, gaat er altijd iets fout. De coronacommissie zal eerst evalueren. Komen er te vermijden fouten naar boven, schakelen we naar een onderzoekscommissie Björn Rzoska, fractieleider Groen

Oppositiepartij Groen verdedigt de formule van een ad hoc commissie. Fractieleider Björn Rzoska sluit ook niet uit dat er eventueel later toch een onderzoekscommissie volgt. “In een crisis die het hele land plat legde, gaat er altijd iets fout. De coronacommissie zal eerst evalueren. Komen er te vermijden fouten naar boven, schakelen we naar een onderzoekscommissie", aldus Rzoska. De mogelijke opschaling naar een onderzoekscommissie staat ook letterlijk in de goedgekeurde tekst.

De meerderheid verdedigt de gemaakte keuze. "Een ad hoc commissie biedt ruimte voor een bredere analyse van hoe we de crisis hebben aangepakt", zegt Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz. "In zo'n commissie kan worden besproken wat goed ging, wat mis ging, en welke lessen we kunnen trekken voor de toekomst, zodat we een mogelijke tweede golf kunnen aanpakken. De commissie werd gestemd door zowel meerderheid als oppositie, met iedereen die constructief wil meewerken. Alle kaarten op tafel, een eerlijke analyse van de totale aanpak op Vlaams niveau, tot op het bot."

