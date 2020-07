Exclusief voor abonnees

Vlaams parlement keurt straks taaltest en optionele godsdienstles voor kleuters goed

Astrid Roelandt

01 juli 2020

Vanaf schooljaar 2021-2022 - niet het volgende dus - zullen kinderen uit de derde kleuterklas een taaltest Nederlands moeten afleggen. Is hun Nederlands op het einde van het jaar onvoldoende? Dan moeten ze in het eerste leerjaar een taaltraject of taalbad volgen. Daarvoor stemt het Vlaams parlement vanavond nog.