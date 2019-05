Vlaams Parlement keurt nieuw mestactieplan goed in 'bonusplenaire' AW

22 mei 2019

16u55

Bron: Belga 0 Het Vlaams Parlement zette vandaag, tijdens een extra plenaire zitting, het licht op groen voor het nieuwe mestactieplan (MAP6). Dat plan legt aan de Vlaamse boeren regels rond bemesting op en moet ervoor zorgen dat er minder schadelijke stoffen in de Vlaamse waterlopen terechtkomen.

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld stemden voor, oppositiepartijen Groen en sp.a en onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum stemden tegen het nieuwe plan. Vlaams Belang onthield zich.



Het nieuwe mestactieplan (MAP6), het zesde al in zijn soort, wil de hoeveelheid van stoffen zoals nitraat en fosfaat in de Vlaamse wateren terugdringen. Dat is nodig, want uit milieurapporten blijkt dat in 2018 de nitraatnorm in de Vlaamse rivieren in 28 procent van de gevallen werd overschreden. Dat is een stuk meer dan de 5 procent die de Vlaamse regering zich tot doel had gesteld. Die nitraten zijn afkomstig van bemesting van velden.

Vier gebieden en vier dagen voor verkiezingen

In het zesde MAP wordt Vlaanderen ingedeeld in vier gebieden, naargelang van de nitraatconcentraties. Voor 400.000 hectare zullen strengere voorwaarden gelden. Er komen meer controles voor landbouw- en mestverwerkingsbedrijven. De berichten over mestfraude van de afgelopen dagen bewijzen dat zo'n betere controle nodig is.

Dat het plan pas op vier dagen voor de verkiezingen in de plenaire wordt gestemd, heeft te maken met het feit dat de meerderheid pas in maart een akkoord bereikte over de kwestie en de oppositie alles uit de kast haalde om het MAP6 tegen te houden.

Afbouw veestapel

Volgens oppositiepartijen sp.a en Groen en onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum biedt MAP6 geen garanties voor een betere waterkwaliteit en een strengere controle op de mestverwerking. De oppositie vindt dat er een debat moet komen over de afbouw van de veestapel.

Met de stemming in het Vlaams Parlement is de discussie over het MAP6 trouwens niet afgelopen. Milieuorganisatie Greenpeace heeft namelijk al aangekondigd dat het zijn bezwaren wil aankaarten bij de Europese Commissie en ook wil bekijken welke juridische stappen ze nog kan zetten om het plan aan te vechten.