Vlaams Parlement keurt hervorming erfbelasting goed: "substantiële verlaging van belastingdruk"

kv

27 juni 2018

21u04

Bron: Belga 7 Het Vlaams Parlement heeft vandaag de hervorming van de erfbelasting goedgekeurd. Vanaf 1 september verdwijnt de hoogste schijf van 65 procent voor erfenissen in de zijlijn en voor de langstlevende partner komt er een groter vrijgesteld deel. Daarnaast keurde het parlement ook de bijsturingen aan het M-decreet goed en gaf het groen licht voor de begrotingscontrole van 2018.

De Vlaamse regering bereikte begin 2018 een akkoord voor de hervorming van de erfbelasting. In die hervorming verdwijnt de hoogste schijf van 65 procent voor wie erft in de zijlijn. Het hoogste tarief is vanaf 1 september 55 procent. Daarnaast komt er een nieuwe schijf van 25 procent voor het bedrag tot 35.000 euro dat in de zijlijn wordt geërfd.

Ook voor de langstlevende partner verandert een en ander. Vandaag heeft die enkel een vrijstelling van belasting voor de woning. Die vrijstelling wordt vanaf 1 september uitgebreid naar een eerste schijf van 50.000 euro aan onroerende goederen.

Wie jonger is dan 21 jaar en wees wordt, krijgt een vrijstelling tot 75.000 euro. Tot slot komt er ook een flexibele erfenissprong. Daardoor kan wie een erfenis krijgt van een partner, ouder of grootouder die voortaan ook deels doorgeven aan de eigen kinderen.

Zeker voor kleine erfenissen zullen de Vlamingen echt het verschil voelen. Bart Tommelein, Vlaams minister van Financiën

Daling belastingdruk

De nieuwe regeling moet ingaan op 1 september. De lagere erfbelasting kost de regering 139 miljoen euro. Volgens minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) verlaagt de erfbelasting vanaf september met 10 procent. "Zeker voor kleine erfenissen zullen de Vlamingen echt het verschil voelen."

De Open Vld-minister zet de positieve elementen van de hervorming op een rijtje: "Partners betalen geen erfbelasting meer op de eerste 50.000 euro (bovenop de vrijstelling voor de gezinswoning). Broers en zussen, verdere familie of vrienden betalen minder belastingen dankzij de schrapping van het tarief van 65% en de toevoeging van een lager tarief van 25% voor erfenissen tot 35.000 euro. Ook wie op jonge leeftijd beide ouders verliest betaalt minder. Hetzelfde geldt voor kleinkinderen, dankzij de gedeeltelijke erfenissprong. Kortom, de belastingdruk daalt substantieel".

De hervorming kreeg de goedkeuring van de meerderheidspartijen, aangevuld met oppositiepartij Vlaams Belang. Oppositiepartijen Groen en sp.a onthielden zich.

Hervorming M-decreet

Het Vlaams Parlement keurde vandaag ook de bijsturingen aan het M-decreet goed die de Vlaamse regering op 20 april invoerde. Zo zullen leerlingen met een gedragsstoornis bijvoorbeeld vlotter van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs kunnen gaan. Binnenkort zal 'een vermoeden van een gedragsstoornis' volstaan voor een plaats in een buitengewoon klasje.

De bijsturingen zijn genomen om meer zuurstof te bieden aan scholen en om het draagvlak van inclusie niet te ondergraven. Het zijn de noden van het kind die centraal staan. Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs

Verder moet er in gewone klassen sneller ondersteuning komen voor leerlingen met gedragsstoornissen. Daarvoor zal gewerkt worden met zogenaamde FAST-teams. En ook de toelatingsvoorwaarden voor toegang tot type 2 (verstandelijke beperking) worden bijgestuurd. De IQ-grens van 60 wordt daarbij geschrapt.

De bijsturingen botsten links en rechts op kritiek. Zo trok een reeks CLB's aan de alarmbel over de geplande ingrepen. De CLB's vrezen dat de maatregelen "overhaast" worden ingevoerd en dat ze "de deur open zetten om steeds meer kinderen naar het buitengewoon onderwijs toe te leiden". Onderwijsminister Hilde Crevits pareerde de kritiek en verdedigde de geplande bijsturingen. "Die bijsturingen zijn genomen om meer zuurstof te bieden aan scholen en om het draagvlak van inclusie niet te ondergraven. Het zijn net de noden van het kind die centraal staan", zo liet Crevits verstaan.

Begrotingscontrole

Ook de begrotingscontrole 2018 kreeg vandaag groen licht. Die controle voorziet in een overschot van 100 miljoen euro en een buffer van zo'n 100 miljoen euro. De Vlaamse regering besliste om met de vrije beleidsruimte een aantal eenmalige investeringen te doen, onder meer in het basisonderwijs, de aanpak van asbestproblemen, de verdere vergroening van de bussen van De Lijn en maatregelen tegen energiearmoede. De stemming verliep meerderheid tegen oppositie.

Na jaren snoeien en besparen, kan de regering-Bourgeois de broeksriem een gaatje losser knopen en is er wat ruimte voor bijkomende investeringen. Dat de regering geld op overschot heeft en kan investeren, heeft onder meer te maken met betere conjunctuur en de aantrekkende economische groei.

"Cadeautjespolitiek"

Dat maakt dat de Vlaamse regering dit jaar zo'n 200 miljoen euro budgettaire ruimte heeft. Daarvan wordt 100 miljoen euro opzij gezet als buffer voor eventuele tegenslagen. De andere 100 miljoen euro wordt gebruikt voor een reeks eenmalige investeringen.

Oppositiepartij Groen brandt die nieuwe investeringen niet allemaal af, maar spreekt wel van "cadeautjespolitiek". "Die cadeautjes zijn netjes verdeeld over de verschillende ministers die dan Bongo-bonnen kunnen uitdelen tegen 14 oktober", aldus Elke Van den Brandt. "Schaamteloze" uitschieter daarbij is volgens Van den Brandt de lening aan zakenclub De Warande.