Vlaams Parlement hervat debat over begrotingscijfers: volg live Vlaams regeerakkoord ADN

10 oktober 2019

11u37

Bron: Belga 0 In het Vlaams Parlement is deze voormiddag het debat over de begrotingscijfers hervat. Dat debat moest dinsdag stopgezet worden na een bommelding, die uiteindelijk geen bommelding bleek. Groen-fractieleider Björn Rzoska mocht vandaag de spits afbijten.

Voor de start van het debat heeft een 20-tal militanten van ACV Openbare Diensten actiegevoerd aan de ingang van het Vlaams Parlement. De christelijke vakbond heeft kritiek op de plannen van de Vlaamse regering om 1.440 jobs te schrappen bij de Vlaamse overheid. "In drie regeerperiodes zal een vijfde van het personeel wegbespaard zijn. Onhoudbaar", klinkt het.

Volgens Ilse Remy van ACV Openbare Diensten is er dringend nood aan overleg, met name met minister van Bestuurszaken Bart Somers. Volgens Remy komt de dienstverlening van de overheid in het gedrang. "Dat heeft het Rekenhof ook al gezegd in een rapport. Bovendien hebben de besparingen een impact op het welzijn van het personeel. Denk aan de stijging van het aantal burn-outs en langdurig zieken.”

De vakbond wijst er ook op dat de personeelsafbouw niet automatisch een besparing zal opleveren. "Want men moet meer dingen uitbesteden en meer uitgeven aan consultancy. Dat is geen besparing", klinkt het.