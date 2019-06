Vlaams Parlement dinsdag van start met hoop vraagtekens mvdb

14 juni 2019

15u20

Bron: Belga 1 Het Vlaams Parlement houdt dinsdag zijn openingszitting, met een tijdelijke voorzitter en met tijdelijke zitplaatsen. De 124 verkozen parlementsleden leggen de eed af bij tijdelijke voorzitter Herman De Croo (81). Als langstzetelende parlementslid wordt hij bijgestaan door de twee jongste parlementsleden, beiden van Vlaams Belang: Adeline Blancquaert (23) en Filip Brusselmans (21).

In de loop van die eerste vergadering wordt De Croo (Open Vld) al vervangen door een definitievere voorzitter, al bestaat de kans dat ook die weer plaats moet ruimen eenmaal de regering is gevormd. In de wandelgangen wordt N-VA'er Kris Van Dijck genoemd. De burgemeester van Dessel werd ook in 2009 al getipt als parlementsvoorzitter, maar greep uiteindelijk naast het ambt ten gunste van Jan Peumans.

Fractieleider Matthias Diependaele zegt dat de partij pas maandagmiddag, bij de eerste vergadering van het Bureau, een kandidaat naar voor zal schuiven. Het Bureau beslist over de dagelijkse werking van het parlement. Door de zetelverdeling volgens het systeem D'Hondt krijgt N-VA overigens drie vertegenwoordigers in dat Bureau, tegenover één voor alle andere fracties.

Vooraleer de leden de eed kunnen afleggen, moeten hun geloofsbrieven worden onderzocht. Er moet vooral worden nagegaan of ze over al hun burgerlijke en politieke rechten beschikken. Geen enkel parlementslid heeft totnogtoe een klacht ingediend tegen de verkiezing van een ander lid.

Ruzie over gang

De fracties zullen dinsdag op tijdelijke plaatsen zitten. N-VA gaat immers niet akkoord met de verdeling die werd voorgesteld door de diensten van het parlement, omdat de fractie wordt gesplitst door een gang. Pas in de loop naar de tweede vergadering zal worden gediscussieerd over een definitieve verdeling van de zitjes.



Het parlement telt na de eedaflegging zeven fracties. Omdat PVDA slechts vier verkozenen heeft, vormt de partij echter geen 'erkende' fractie. Daarvoor zijn vijf leden nodig. Dat betekent onder meer dat de parlementsleden minder spreektijd krijgen en niet over extra fractiepersoneel beschikken.

