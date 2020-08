Vlaams Parlement debatteert volgende week over schoolopstart AW

14 augustus 2020

17u11

Bron: Belga 4 De Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement debatteert volgende week vrijdag over de opstart van de scholen op 1 september.

Alle spelers in het onderwijsveld zitten vandaag samen om te beslissen met welke kleurcode de scholen binnen twee weken openen. Samen met experten van de GEES wordt de epidemiologische toestand besproken. De koepels hopen te kunnen starten met code geel.

De heropening van de scholen wordt vervolgens vrijdag besproken in een parlementaire gedachtewisseling. Hannelore Goeman, fractieleidster van sp.a, had om een bijeenkomst gevraagd. "De kans lijkt groot dat er wordt gekozen voor een oranje scenario, waarbij de lagere scholen volledig opengaan, maar middelbare scholieren slechts de helft van de tijd en met de helft van de klas naar school kunnen", zegt ze. "Dit terwijl een heel breed spectrum aan experts, van virologen tot onderwijskundigen, een vurig pleidooi houdt voor een volledige heropening van de scholen. Het parlement kan deze inzichten niet zomaar naast zich neerleggen.”



Goeman wil tekst en uitleg van Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). "Het gaat hier over de toekomst van onze kinderen, de beslissing over de heropening van onze scholen verdient een volwaardig parlementair debat.”