Vlaams Parlement blaast morgen 25 kaarsjes uit, feestelijkheden zijn voor na de coronacrisis HLA

20 mei 2020

14u29

Bron: Belga 0 Morgen viert het Vlaams Parlement zijn 25-jarig jubileum. Precies 25 jaar geleden vonden de eerste rechtstreeks verkiezingen voor het parlement plaats. Zoals bij zoveel verjaardagsfeestjes tegenwoordig heeft ook de coronacrisis een impact op de jubileumviering. "Het Vlaams Parlement geeft in deze tijden voorrang aan de coronacrisis. Pas wanneer die voorbij is, zullen we de tijd nemen om dit jubileumjaar samen met zoveel mogelijk Vlamingen op gepaste wijze te herdenken", zegt parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA).

Op 21 mei 1995 trok de Vlaming naar de stembus om voor de eerste keer de 124 leden van het Vlaams Parlement rechtstreeks te verkiezen. Voor deze verkiezingen waren de Vlaamse verkozenen in de Kamer en de Senaat tegelijk ook lid van de toenmalige Vlaamse Raad.

Sinds 1995 vonden er zes rechtstreekse Vlaamse verkiezingen plaats en werden er zes parlementsvoorzitters verkozen: Norbert De Batselier (sp.a), Marleen Vanderpoorten (Open Vld), Jan Peumans (N-VA), Kris Van Dijck (N-VA), Wilfried Vandaele (N-VA) en Liesbeth Homans (N-VA). "Inmiddels is het Vlaams Parlement gegroeid, zowel als wetgevende macht, maar ook qua uitstraling en als centrum van de Vlaamse democratie", zegt huidig voorzitter Liesbeth Homans. "Het Vlaams Parlement staat al 25 jaar garant voor politieke discussies en beslissingen die de toekomst van Vlaanderen definitief vorm geven.”



Door de coronacrisis eindigt het verjaardagsfeestje van het Vlaams Parlement een beetje in mineur. Volgens voorzitter Homans zal het jubileumjaar later, als de crisis voorbij is, wel "op gepaste wijze" gevierd worden. Om het jubileum niet helemaal onopgemerkt te laten voorbijgaan, is er wel een videoboodschap van de parlementsvoorzitter die vanaf 21 mei via de website van het Vlaams Parlement en sociale media zal verspreid worden.