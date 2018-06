Vlaams Parlement behoudt vertrouwen in minister Homans kv

20 juni 2018

20u49

Bron: Belga 0 Het Vlaams Parlement heeft vandaag de motie van wantrouwen van Groen tegen minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) weggestemd. Groen kreeg bij de stemming enkel de steun van oppositiepartij sp.a.

Groen diende vorige week een motie van wantrouwen in tegen Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans. Volgens de oppositiepartij faalt het armoedebeleid van minister Homans en heeft de N-VA-minister gelogen over de kansarmoedecijfers van Kind & Gezin, met name over de impact van de vluchtelingencrisis.

In de ingediende motie van wantrouwen sprak Groen niet meer expliciet van leugens of liegen, maar wel van "feitelijke onjuistheden" en "fake news". De partij vindt ook dat Homans "de feiten tracht te miskennen en bepaalde bevolkingsgroepen viseert" en dat de minister "een framing schiep waarbij de vluchtelingencrisis als belangrijk(st)e oorzaak van de stijging van de kinderarmoedecijfers voorgesteld werd".

Wie in het Vlaams Parlement een motie van wantrouwen indient en dus ook het ontslag vraagt van één of meer ministers, moet ook meteen een vervanger (of vervangers) voorstellen. Groen schoof in haar motie minister-president Geert Bourgeois naar voor als opvolger. Hij zou dan gedurende de rest van de legislatuur de bevoegdheden van Homans overnemen.

De motie van wantrouwen werd woensdagavond aan het slot van de plenaire vergadering weggestemd. Groen kreeg bij de stemming enkel de steun van oppositiepartij sp.a.