Vlaams model poseert naakt aan Klaagmuur Siebe De Voogt

23 juni 2018

07u09

Naaktmodel Marisa Papen (26) zit niet om een stunt verlegen, da's intussen bekend. Zo bracht ze ooit een nachtje door in een Egyptische cel, voor naaktfoto's die genomen werden in de tempel van Karnak, bij Luxor. Nu poseert de Limburgse naakt aan de Klaagmuur in Jeruzalem. En dat op de voorbije 70ste verjaardag van Israël. "Ik heb geen idee wat de impact hiervan zal zijn", zegt het model. "Ik besef dat we sowieso mensen zullen provoceren, maar we hadden met deze foto zeker geen slechte bedoelingen. Jeruzalem is een stad met een mengelmoes van culturen. Wij willen de boodschap uitdrukken dat iedereen kan geloven in wat hij of zij wil."

Het beeld werd gemaakt door de jonge fotograaf Mathias Lambrecht (26). Nog tot eind september is de prent samen met zes andere foto's te bekijken in de 'Frank Rose - Will take cash for art'-store langs de Natiënlaan in Knokke. "Onze tentoonstelling kreeg de naam 'Road to Liberation'", zegt de fotograaf. "Onze boodschap is dat individuele vrijheid boven alles staat. Hoe Marisa leeft, weerspiegelt die boodschap volledig. Haar lichaam was perfect om aan deze tentoonstelling te koppelen."