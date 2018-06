Vlaams minister van Mobiliteit Weyts wil slimme kilometerheffing voorbereiden voor volgende regering: "Kilometerheffing voor personenwagens is eigenlijk een belastingverlaging" bvb

01 juni 2018

12u59

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is nog altijd vast van plan om een slimme kilometerheffing voor personenwagens te finaliseren zodat de volgende regering die kan invoeren. Volgens de minister gaat het eigenlijk om een belastingverlaging, omdat de inkomsten gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld de belastingen op de inverkeersstelling te verlagen en te investeren in infrastructuur.

Minister Weyts kreeg eind vorig jaar al groen licht van de hele Vlaamse regering om een slimme kilometerheffing verder te onderzoeken en finaliseren. De volgende Vlaamse regering die na 2019 intrekt aan het Martelarenplein moet de finale beslissing nemen, maar het overgrote deel van het voorbereidend werk gebeurt nu al.

Weyts had vanmiddag in Bangkok een ontmoeting met zijn Thaise ambtgenoot om verkeersveiligheidsbeleid uit te wisselen, en had het in de marge daarvan ook over de kilometerheffing. Volgens de N-VA-minister gaat dat eigenlijk niet om een belastingverhoging maar net om een verlaging van de taksen op verkeer. De inkomsten kunnen gebruikt worden om de belastingen, bijvoorbeeld op de inverkeersstelling, te verlagen, maar ook om de infrastructuur te verbeteren.

"Nu zitten we eigenlijk met een 'dom' belastingssysteem, dat wat goed is voor de economie, zoals auto's aanschaffen, belast, maar wat economisch nefast is, zoals korte trajecten afleggen met de auto en file creëren, niet belast. Dat moet anders", aldus de minister. Bovendien zullen ook buitenlandse chauffeurs die ons land nu vaak doorkruisen op doortocht naar Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk, moeten bijdragen, benadrukte hij.

De studie naar de architectuur van die slimme kilometerheffing - met onder meer lagere tarieven 's nachts en hogere tarieven in de spits - zou tegen het voorjaar 2019 af moeten zijn. De volgende Vlaamse regering zal dan de finale knoop moeten doorhakken.