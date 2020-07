Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir: “Enkelband wordt te snel verleend” JTO

01 juli 2020

15u30

Bron: Belga 0 “Ik vind dat we op federaal niveau eens goed moeten nadenken aan wie we nog een enkelband geven”, aldus Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA). Volgens Demir mogen er bijvoorbeeld geen enkelbanden meer worden gegeven aan zedendelinquenten.

Demir werd vandaag in het Vlaams parlement aan de tand gevoeld door Hannelore Goeman (sp.a) en Chris Janssens (Vlaams Belang) over de ontvoeringszaak in Genk. Hoofdverdachte Khalid Bouloudo was vrij onder voorwaarden en een andere verdachte, Omar L., had zijn enkelband doorgeknipt.

Geen deradicalisering

Demir uitte haar onmacht in zaken als deze. Vlaanderen is immers enkel bevoegd om toe te zien op de uitvoering van bijvoorbeeld een straf met enkelband of een deradicaliseringstraject. “Zolang de magistratuur deze zaken niet au sérieux neemt, blijft de strafuitvoering hol”, zei ze in het parlement. “En dat weten die gasten natuurlijk ook. De justitieassistenten kunnen wel een inbreuk op de voorwaarden melden, maar in dit geval waren de voorwaarden om te lachen.”

Zo moest Bouloudo bijvoorbeeld een vast adres hebben en een beroepsopleiding volgen. Een deradicalisering werd niet opgelegd. “Ik vind het hallucinant dat voor zo'n zware jongen geen deradicalisering wordt opgelegd. Maar Vlaanderen kan niets anders doen dan de voorwaarden opvolgen die de rechterlijke macht oplegt”, aldus Demir.

Te snel enkelband verleend

Ze vindt ook dat er te snel enkelbanden worden verleend. “Ik vind niet dat zulke mannen met een enkelband thuis moeten zitten. Een enkelband is een gunst. Ik vind dat we op federaal niveau eens goed moeten nadenken aan wie we nog een enkelband geven. Zedendelinquenten en tienerpooiers, bijvoorbeeld, moeten die thuis zitten? Ik kan zo een hele resem voorbeelden geven. Als het van mij afhangt, kan dat niet.”

Een enkelband moet een uitzondering zijn Chris Janssens (Vlaams Belang)

Demir kreeg in het parlement bijval van sp.a en Vlaams Belang. “Ook wij vinden dit een onbegrijpelijke zaak, dat zo iemand na drie jaar wordt vrijgelaten zonder voorwaarden”, zei Hannelore Goeman (sp.a). “We zijn het ermee eens dat bij dergelijke zaken een deradicaliseringstraject moet worden opgelegd.”

“Een enkelband moet een uitzondering zijn”, zei Chris Janssens van Vlaams Belang. “Als u op federaal niveau pleit dat dit tot de absolute uitzonderingen moet behoren, zullen wij daar een partner in zijn.”

#live op #vptv: de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering met vragen over o.a.: de ontvoeringszaak in Genk, de begeleiding van geradicaliseerde gevangenen en over de gewelddadige radicalisering in het kader van Black Lives Matter



Cc: @chrisjanssensVB pic.twitter.com/SnA3JyNTt8 vlaamsparlement.tv(@ vptvlive) link