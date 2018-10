Vlaams minister Sven Gatz wordt gemeenteraadslid: “Gematigd tevreden” Redactie

16 oktober 2018

14u58

Bron: belga 0 Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz (Open Vld) zal in Jette zijn zitje als gemeenteraadslid opnemen in de meerderheid van de Lijst van de Burgemeester, Ecolo-Groen en MR. Ondanks zijn nieuwe gemeentelijke mandaat is Gatz slechts gematigd tevreden.

"Het is niet helemaal gelopen zoals we gehoopt hadden. Daarom ben ik gematigd tevreden. Ik ben tevreden, omdat we als MR en Open Vld in het Brussels gewest nog bij diegenen zijn die stand houden. Zelf hadden we in Jette wel gehoopt om een tweetal zetels bij te winnen, maar we zijn op vijf gebleven", vertelt Gatz.

De Vlaamse minister is de enige Nederlandstalige verkozene op de liberale lijst MR 'powered by Open Vld' en wil daarom zeker zijn zitje opnemen.

"Toen ik de laatste jaren terug in de politiek was, maar geen gemeentelijk mandaat had, merkte ik dat het moeilijker was om lokale contacten te behouden. Als je in die gemeenteraad zit, behoud je toch het ritme van de dossiers die elke maand besproken worden en leg je veel meer contacten met de lokale verkozenen. Ik kijk ernaar uit en heb al eens tien jaar in de gemeenteraad gezeten. Nu ben ik terug", stelt Gatz.

Binnen het schepencollege verandert er niets. Er zijn de burgemeester en vijf schepenen voor de Lijst van de Burgemeester, twee groene schepenen en twee blauwe schepenen. Hervé Doyen (cdH) blijft burgemeester, maar maakte al bekend dat hij die positie halfweg het mandaat afstaat.