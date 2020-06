Vlaams minister-president Jambon steunt horeca meteen tijdens lunch in Brussel ADN

08 juni 2020

15u00

Bron: Belga 5 Op de eerste dag van de heropening van de horeca is Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) samen met CEO van Horeca Vlaanderen Matthias De Caluwe meteen zijn steun gaan betuigen tijdens een lunch in Brussel. Aan tafel waren enkel tevreden gezichten te zien.



De lunchplek van dienst was Poule & Poulette aan het Jordaanplein in Brussel. Een kippenrestaurant dat amper iets moest wijzigen aan haar opstelling om te voldoen aan de coronamaatregelen. Er wordt namelijk ook in de hoogte gewerkt met zitboxen en zo is de anderhalve meter binnen de bubbel al snel gerespecteerd. Bestellen gaat er voortaan met een QR-code en contactloos betalen behoorde al tot de mogelijkheden.



“Welkom thuis”

"De living van onze samenleving is opnieuw open en dus is dit een boodschap voor alle Belgen: welkom thuis. Ik denk dat we dat allemaal ongelooflijk gemist hebben", zegt een tevreden De Caluwe. Niet alle horecazaken zijn meteen open, maar Vlaams minister-president Jambon hoopt dat mensen toch zijn voorbeeld zullen volgen en opnieuw op café en restaurant gaan vanaf deze week.



"De ambitie van de Vlaamse regering was om de bedrijven die voor de crisis gezond waren erdoor te trekken, zodat ze na de crisis opnieuw kunnen groeien. Alle maatregelen zijn genomen met dat doel voor ogen. Al zullen we nooit de laatste euro verlies kunnen dichtrijden", beseft Jambon.

Verdere versoepelingen

Een volgende belangrijke datum is 8 juli. Mits goede coronacijfers hopen ze bij Horeca Vlaanderen dan op een verdere versoepeling. "We moeten week na week opvolgen wat nog nodig zal zijn. Ook voor de andere huiskamers zoals feestzalen en discotheken blijven de gesprekken lopende. Het is geen afgewerkt proces", besluit De Caluwe.

