Vlaams minister Philippe Muyters kandidaat-voorzitter van WADA

SPS

08 januari 2019

15u21

Bron: Belga

4

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) is kandidaat om voorzitter te worden van het Wereld Antidopingagentschap (WADA). Dat bevestigt zijn woordvoerder. De finale beslissing valt pas in juni. Het voorzitterschap van het WADA is geen bezoldigde job, maar een mandaat waarvoor enkel een onkostenvergoeding wordt betaald.