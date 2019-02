Vlaams minister Joke Schauvliege geeft in tranen ontslag: “Ik ben overspoeld met duizenden sms’en en kon zelfs met mijn gezin niet meer communiceren” Tommy Thijs

05 februari 2019

18u23

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws, Belga 12 Vlaams minister van Natuur, Landbouw en Omgeving neemt ontslag uit de Vlaamse regering. “ Ik heb een niet gecontroleerd gerucht voor waar aangenomen”, zei een zwaar aangeslagen Schauvliege in tranen op een persconferentie. “Het is moeilijk om in die omstandigheden te blijven functioneren als klimaatminister.” Schauvliege blijft wel Oost-Vlaams lijsttrekker bij de verkiezingen van 26 mei. Wie haar opvolgt in de Vlaamse regering, is nog niet beslist.

“Ik heb altijd zeer verzoenend en genuanceerd gecommuniceerd. Dat is niet altijd zo overgekomen. Maar het was duidelijk dat de voorbije weken de pijlen steeds op mijn persoon werden gericht”, zei een erg aangeslagen Schauvliege.



Om daarna in tranen verder te gaan. “De voorbije week ben ik overspoeld door duizenden mails en sms’en, dag en nacht. Ik kon geen normale communicatie meer voeren. Ik kon met mijn gezin niet meer communiceren, noch met mijn partij en mijn medewerkers. Ik heb mij in die omstandigheden laten meeslepen in een verbale uitschuiver: ik heb een niet gecontroleerd gerucht voor waar aangenomen en daar mijn verontschuldigingen voor aangeboden.”

Volgens Schauvliege “bleef de stroom aan kritiek” ondanks de excuses komen en kon ze daardoor niet meer functioneren als klimaatminister.



“Ik heb altijd geprobeerd iedereen samen te brengen en te verzoenen, met een grote redelijk. Ik heb natuur en landbouw proberen samen te brengen, economie en ecologie. Ik denk dat ik mooie resultaten kan voorleggen. Er liggen nog heel belangrijke dossiers bij de regering. Ik hoop dat alle dossiers er snel kunnen doorkomen, en daarom denk ik dat het beter is dat ik ontslag neem en dat ik op die manier kan zorgen dat het klimaatbeleid verder gevoerd kan worden zonder dat mijn persoon dat hypothekeert”, zei Schauvliege, geflankeerd door partijvoorzitter Wouter Beke en minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Klimaatdebat mag niet om mijn persoon draaien en daarom zet ik een stap die de sereniteit en de redelijkheid moet terugbrengen. Joke Schauvliege(@ JokeSchauvliege) link

“Hier zijn grenzen overschreden”

Volgens Beke en Crevits zijn er grenzen overschreden in de manier waarop Schauvliege is aangepakt. “Het zijn harde weken geweest, ook voor een minister die al ontzettend veel dingen gedaan heeft” aldus Beke.

“Maar een minister is ook een mens. Kritiek op beleid kan, moet en mag, en dat mag stevig zijn. Maar wanneer dat persoonlijk wordt, dan zijn er grenzen. Wanneer je gsm-nummer en mailadres op internet komt te staan en je overdonderd wordt met honderden, duizenden berichten, dan kan je tegen je limieten van je functioneren botsen, en dat is wat er is gebeurd met de ongelukkige uitspraken. Joke heeft zich daar uitdrukkelijk voor verontschuldigd en dat toont haar grootmoedigheid.”

“Die niet ophoudende stroom aan sms’en, dat heb ik nog nooit gezien. Hier zijn echt grenzen overschreden”, zei ook Crevits. Beke bevestigde dat CD&V nog altijd het vertrouwen in haar behoudt, maar zelf gaf ze aan dat haar positie onhoudbaar was geworden. “Er wordt haar niets persoonlijk aangerekend, maar op een bepaald moment begint het om je persoon te draaien. (...) We kunnen alleen maar oproepen de redelijkheid terug naar voren te brengen, om de intimidatie en de persoonlijke aanvallen te stoppen. Dat brengt het klimaat niets bij. Duizenden sms’en hebben nog geen gram uitstoot doen verminderen.”

Lijsttrekker

Schauvliege blijft lijsttrekker in haar provincie Oost-Vlaanderen voor de Vlaamse verkiezingen van 26 mei. “Wat mij betreft, kan ze lijsttrekker blijven. Ik heb samen met de hele partij alle vertrouwen in Joke. Als ze nu een stap opzij zet, is het om verder mogelijk te maken wat ze heeft opgebouwd”, zei Beke. Crevits had het over “reculer pour mieux sauter”, een stap terugzetten om sterker weer te keren.

Schauvliege kwam gisterenavond onder vuur te liggen na een toespraak waarin ze het klimaatprotest van de afgelopen weken afdeed als een georganiseerd complot tegen haar. Vooral de uitspraak dat “de Staatsveiligheid dat heeft bevestigd”, waarvan ze vanmorgen moest toegeven dat die niet klopte, maakte dat ontslag bijna onvermijdelijk was.

"Ze heeft zich geëxcuseerd, dat gebeurt niet vaak”

Vanmiddag nam Beke het al op voor Schauvliege. “Minister Schauvliege heeft tekst en uitleg gegeven, ze heeft zich ook geëxcuseerd. Dat is iets wat in de politiek niet vaak gedaan wordt als er een fout gemaakt wordt”, zei hij na overleg met de CD&V-fractie. Toch werd er deze namiddag nog verder overlegd over de positie van de minister. Oppositiepartij Groen vroeg formeel om haar ontslag.

De partijtop moest kiezen of ze Schauvliege zou laten aanblijven en haar duidelijk beschadigd de verkiezingscampagne in liet gaan, of dat ze haar op minder dan vier maanden voor de verkiezingen zou slachtofferen.

Immense druk

De partij zat duidelijk gewrongen met de moeilijke keuze. Er viel zowel begrip als onbegrip te noteren bij de parlementsleden van CD&V. Schauvliege verklaarde haar uitschuiver vanmorgen door te zeggen dat ze al enkele weken onder immense druk stond en een hele hoop bagger over zich heen heeft gekregen. Haar frustratie zou het zaterdag bij de toespraak voor het Algemeen Boerensyndicaat even hebben overgenomen.

Binnen CD&V viel te horen dat Schauvliege effectief honderden mails en berichten heeft gekregen en daar duidelijk onder de indruk van was. “Vermoedelijk is ze daardoor eventjes gebroken. Maar dat neemt niet weg dat ze die uitspraak nooit had mogen doen.” Anderen waren niet zo mild. “Hoe kom je erbij om zoiets te zeggen?”, klonk het bij meerdere CD&V-parlementsleden.