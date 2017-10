Vlaams minister Ben Weyts wil burgemeester worden in thuisgemeente Beersel Bart Kerckhoven

13u57

Bron: eigen berichtgeving 1 Mozkito Beersel - Ben Weyts (N-VA) is door het bestuur van de Beerselse N-VA aangeduid als lijsttrekker bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) is opnieuw lijsttrekker voor zijn partij in Beersel bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De 47-jarige politicus wil zelfs burgemeester worden in zijn gemeente wanneer hij geen minister meer is.

Weyts trok in 2012 al eens de lijst van N-VA in Beersel en kreeg toen 1.937 voorkeurstemmen. De partij steeg van één naar acht zetels en was zo na CD&V dat tien zetels haalde de de tweede grootste partij. “Een prachtig resultaat”, zegt Weyts. “Ik denk niet dat een andere partij het ons ooit in Beersel heeft voorgedaan. Maar we werden toen wel buitenspel gezet. Er moest een monstercoalitie opgezet worden van CD&V, Open VLD, Sp.a en Groen die dan nog maar een nipte meerderheid van veertien zetels op 27 haalde. Wij willen Beersel besturen omdat we vinden dat er zoveel potentieel in deze prachtige gemeente zit."

Vandaag is Weyts als Vlaams minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn. “Ik ben graag minister”, zegt hij. “Maar als daar een einde aan komt dan wil ik zeker burgemeester zijn in Beersel."