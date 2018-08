Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) fluit Agentschap Wegen en Verkeer terug: "Kan niet dat fietsers voorrang verliezen" rvl

12 augustus 2018

10u19

Bron: Belga 0 Minister Weyts corrigeert het AWV over de voorrangsregel voor fietsers. Voor hem kan het niet dat fietsers de voorrang die ze hadden, verliezen.

Afgelopen dagen was discussie ontstaan over de beslissing van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om fietsers niet langer voorrang te verlenen als ze een drukke gewestweg kruisen. Nochtans was volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) die beslissing niet zomaar genomen. "Het principe wordt al sinds een jaar uitgerold, in samenspraak met het kenniscentrum Fietsberaad. We kiezen hierbij voor uniformiteit omwille van de verkeersveiligheid", had Anton De Coster van AWV gereageerd.

Vlaams minister Ben Weyts maakt vandaag echter bekend dat hij het AWV zal corrigeren. Het kan niet dat fietsers de voorrang die ze hadden, verliezen, zegt hij. "Ik ben bij terugkomst uit vakantie zelf geschrokken van de interpretatie die men blijkbaar gegeven heeft aan het dienstorder van de leidend ambtenaar van AWV. Die kan voor mij niet door de beugel", zegt hij. "Daar waar fietsers vandaag voorrang hebben, blijven ze die houden. Punt. Ik investeer geen historisch hoge bedragen in nieuwe fietspaden, -bruggen en - tunnels om de fietsers dan mínder belangrijk te maken in het verkeer."

Later meer.