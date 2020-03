Vlaams koppel vertrok gisteren in volle chaos op Tenerife: “We zagen meteen dat niet iedereen op ons vliegtuig zou passen” Annick Wellens

20 maart 2020

11u21 3 Rita Claes (58) en Peter Lyen (57) kunnen opgelucht ademhalen: gisteren omstreeks 23.45 uur is hun Ryanairvlucht vanuit het Spaanse Tenerife veilig terug geland op Belgische bodem. Zodra het vliegtuig opsteeg lieten ze evenwel een zestigtal Belgen verbouwereerd achter. “Enkel de personen met een genummerde plaats waren zeker van een plek op het vliegtuig”.

Rita en Peter hadden zich voorbereid op chaos. Maar liefst drie uur voordat hun vlucht zou opstijgen, arriveerden ze gisteren op de luchthaven van het Canarische eiland. Tot hun verrassing was er niet veel te merken van de gevreesde bombarie: geen gedrang, geen gejoel en zelfs niet overdreven druk. Dat zou allemaal nog volgen, na de douane.



“Toen we arriveerden op de luchthaven stonden er wel wat mensen aan te schuiven bij de balie van Ryanair”, zegt Rita nog. “Maar dat gebeurde netjes, rustig.” Het koppel besloot om een tijdje te wachten voordat ze hun gate opzochten: “Voor onze eigen veiligheid. Zodat we makkelijker afstand konden bewaren van anderen.”



Dat bleek geen slecht plan te zijn: zodra de twee bij hun gate arriveerden, werd het plotseling veel drukker. “We zagen onmiddellijk dat er veel te veel volk stond. Al die mensen pasten onmogelijk op dat vliegtuig.” Hand in hand met de drukte ging chaos: gejoel, geduw en getrek. En natuurlijk ook veel mondmaskers en handschoentjes. “De mensen van Ryanair probeerde boven het geluid uit te komen en schreeuwden dat iedereen rustig moest blijven.”

Genummerde plaatsen

Peter en Rita voegden zich bij de massa en schoven aan. En ze hadden geluk: “We hadden genummerde plaatsen dus mochten we als eersten gaan zitten.” De personen die geen genummerde plaatsen hadden, stonden op een reservelijst, waar ze trouwens ook voor betaalden: schoten er plaatsjes over, mochten zij meevliegen. “En er waren wel wat plaatsen vrij. Die werden mondjesmaat opgevuld met gezinnen met jonge kinderen en oudere mensen”, vertelt Rita. Onder hen een Waalse vrouw die naast Rita en Peter kwam zitten: “Ze vertelde ons dat er nog zeker zestig mensen niet aan boord mochten. Zelfs mensen die al verschillende dagen op rij geprobeerd hadden om op het vliegtuig te geraken.”

Uiteindelijk landden Peter en Rita met een uurtje vertraging in Charleroi. “Allemaal dankzij ons genummerd plaatsje.”

