Vlaams koppel neemt minivarken ‘Bacon’ overal mee naartoe: “Hij gaat zelfs mee op restaurant” Bieke Cornillie

29 januari 2019

00u00 1 Hij gaat zitten en liggen op eenvoudig verzoek, is zindelijk en gaat zelfs mee op citytrip. U begrijpt: ondanks z'n naam is Bacon allesbehalve bestemd om op te eten. Of hoe een minivarken ook een huisdier kan zijn.

Het was een opvallend zicht, afgelopen weekend in Brugge. Tussen de talloze toeristen langs de vesten huppelde een Göttinger-minivarken aan de leiband. Nu ja, met z'n 65 kilogram is de 3-jarige Bacon al niet meer zo mini, maar het belet Silke Muysewinkel (24) en haar man Tim niet om hem overal mee naartoe te nemen. Oók op citytrip naar Brugge.

Als hij niet op uitstap is, woont en slaapt Bacon bij het koppel in Buggenhout. In de winter met z'n rug tegen de chauffage, in de zomer met z'n snoet in de zon op het terras. "Wanneer we gaan werken, heeft hij z'n eigen plek buiten", vertelt Silke. "Inclusief patio, speelgoed en een afdak en vijgenboompje om onder te schuilen." Zodra z'n baasjes weer thuis zijn, verhuist het varken weer naar binnen.

Hoepel

Zitten of liggen op bevel? Geen probleem. Door een hoepel springen? Ook dat kan Bacon perfect. Hij wandelt vlot aan de leiband en is 'proper op z'n eigen'. Op het trouwfeest van Silke en Tim was het minivarken zelfs eregast, piekfijn uitgedost met een strikje. "Weet je dat hij soms zelfs meegaat op restaurant? En als we in de zomer een terrasje doen, krijgt hij regelmatig een ijsje." Bacon kan z'n baasjes ook vergezellen op fietstochtjes, in z'n eigen bak, en ging al eens een weekendje mee naar Center Parcs. "Het park stelde als enige voorwaarde dat hij zindelijk was", aldus Silke. "Het is echt een heel slim beestje, maar wel bijzonder eigenwijs. Als hij tijdens een wandeling niet meer vooruit wil, zit er niets anders op dan hem te duwen. Een modderbadje buiten? Hij was er niet in te krijgen. Een zwembad met proper water, daarentegen..."

Het opmerkelijke huisdier kwam er drie jaar geleden op initiatief van Silke, nadat Tim had aangegeven dat hij geen hond in huis wilde. "Ik had zo'n Göttinger op tv gezien en dat was altijd blijven hangen. We gingen hem halen bij een Nederlandse kweker, waarna we hem helemaal opgeleid hebben. Dat doe je net als bij een hond, eigenlijk. Met veel geduld en vegetarische koekjes om hem te motiveren. Vlees of etensresten krijgt Bacon niet van ons: hij eet alleen fruit, groenten, brood en veggie hondenbrokken. Of we zelf nog varkensvlees eten? Dat wel, maar we gaan er heel bewust mee om. Zoals veel mensen, tegenwoordig."

Kwispelen

Een varken als huisdier, is dat wel een goed idee? Varkensexpert en -boer Bart Vergote ziet er geen graten in. "Het zijn de slimste dieren die ik ken. In twee maanden tijd kan je ze helemaal tam maken. En als een varken van in het begin opgroeit in een warm nest, binnen of buiten, denk ik wel dat het gelukkig is. Je ziet dat, net als bij een hond, aan hun gedrag. Kwispelen ze, eten ze goed en tonen z'n haren gezond, dan zit het goed."

Toch benadrukt Silke dat het véél werk is, zo'n varken in huis. "Het vraagt veel aandacht en opvoeding. In hun puberteit of als ze hun zin niet krijgen, zijn varkens ook echte slopers. Bovendien worden veel exemplaren gedumpt omdat ze groter uitvallen dan mensen verwacht hadden."