Vlaams koppel gaat niet te paard, maar te kameel: "Hij was te koppig voor het circus, maar ideaal om mee te draven" Vlaams koppel temt Siberische kameel 'Big Iwan' Mathieu Goedfroy

06 maart 2018

22u51 1

Schrikt u zich vooral geen bult wanneer u straks tijdens uw voorjaarswandeling oog in oog komt te staan met 'Big Iwan'. Was de kameel van Karin Peute (49) en Steven den Hartog (45) uit Oud-Turnhout ooit te koppig voor het circus, dan is hij nu de braafste van het land. "We rijden er zelfs mee op straat."

HLN